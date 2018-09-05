НБА підтвердила участь Леня в матчах за збірну України



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Олексій Лень

Федерація баскетболу України отримала лист від НБА

Федерація баскетболу України отримала лист від НБА з підтвердженням вирішення всіх юридичних формальностей стосовно можливості виступу українського центрового «Атланти» Олексія Леня за національну збірну.

Про це інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Раніше повідомлялося, що ФБУ та НБА дійшли згоди в цьому питанні, а компанія Veneto оплатила страхування українського баскетболіста в розмірі $31,408.

У своєму листі НБА підтвердила отримання коштів.

Олексій Лень разом з захисником «Лейкерс» Святославом Михайлюком допоможуть збірній України в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу в Києві проти Іспанії (14 вересня) та на виїзді проти Чорногорії (17 вересня).