НБА: Щелепа Кентавіуса Колдвелл-Поупа приносить «Лейкерс» перемогу над «Бостоном»

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Огляд матчів 23 лютого в НБА та головного матчу лютого

«Лейкерс» – «Бостон» 114:112

У центральному матчі дня зійшлись дві класичні команди – місяць тому «Лейкерс» були жорстоко биті у Бостоні, тому нині на очах власної публіки та суперфану «Кельтів» Марка Волберга прагнули реваншу. Але їх стартові потуги загасив вогонь Джейсона Тейтума – молодий бостонець забивав з будь-яких позицій, часто через ЛеБрона та Девіса , й робив це максимально зухвало й принизливо.

У «Лейкерс» довго не знаходилось аргументів, але під кінець другої чверті ребус було розгадано – допомогли резервісти (шикарна гра від Рондо) та дабл-тім на Тейтумі. Кентавіус Колдвелл-Поуп та за необхідності Кайл Кузьма закрили форварда гостей – той знітився й не прийшов у себе до кінця матчу.

Але це ще було не все – у «Бостона» було ще чимало козирів – і всі вони були викинуті на стіл. «Селтікс» максимально насичували власну трисекундну зону, чим зробили її не придатною для життя озерних організмів. Також необхідно відзначити захист Джейлена Брауна на ЛеБроні – «Король» страждав, але гнув свою лінію. «Бостон» тримав удар й відповідав своїми.

Гра очікувана зайшла у клатч, де Девіс мазав під тиском та ударами під кільцем, знову, як на Олстарі, мазав штрафні, а ЛеБрон забив свій фірмовий з розвороту. Втім, це не гарантувало перемоги. В останній атаці за різниці +2 на користь «Лейкерс» м’яч був Тейтума і він був майже один на дузі в куті майданчика. «Майже», бо поруч знаходився Кентавіус Колдвел-Поуп. Він встиг на позицію, де Тейтум рефлекторно дав йому ліктем у щелепу, щоб вивільнити собі місце для кидка на матч. Кей-Сі-Пі підставився під нокдаун, цей момент помітили судді й спрацювали миттєво. 114:112 – яскрава та драматична перемога команди лос-анджелеських «Лейкерс».

На рахунку Тейтума 41, 12/20, 4/7, 18 очок за одну чверть та 1 нокдаун, у Девіса - 32+13 підбирань, у ЛеБрона - 29+8+9, 9/19 з гри, 4/10 – триочкові.

Трілер у Лос-Анджелесі - огляд матчу Лейкерс - Бостон Автор: ESPN

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«Оклахома-Сіті» – «Сан-Антоніо» 131:103

«Торонто» – «Індіана» 127:81