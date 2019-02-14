Михайлюк: Леброн Джеймс і ветерани «Лейкерс» дуже допомогли мені



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Про обмін в «Детройт» Святославу повідомили вночі через смс SPORTARENA

Український баскетболіст розповів про обмін у «Детройт» і етап кар’єри в «Лос-Анджелесі»

Нещодавно «Лос-Анджелес Лейкерс» обміняв українського захисника Святослава Михайлюка в інший клуб НБА «Детройт Пістонс». Після цього баскетболіст поділився враженнями та думками про майбутнє на сайті basket-planet.com.

Про обмін хлопцеві повідомили вночі через смс на телефоні.

«Як дізнався? Був на грі, навіть, напевно, після гри. Ми були в літаку і на телефон прийшло повідомлення про обмін. Я подумав: «Ну, гаразд. Мене обміняли. Це цікаво», - згадав Святослав.

Із усього складу команди «Пістонс» Михайлюк знав особисто лише одного гравця - Брюса Брауна. Спортсмени тренувалися разом перед драфтом. Але деякий час Святослав був на ворк-ауті в «Пістонс», йому там сподобалося.

До Канзасу Михайлюк потрапив у 17 років, ставши наймолодшим гравцем в історії конференції В12.

За його словами, будучи новачком в «Лос-Анджелесі» він розумів, що буде складно, а шансів мало. Саме тоді всі ветерани команди допомогли молодому баскетболісту з адаптацією.

«Всі ветерани - Рейжон Рондо, ЛеБрон, Тайсон Чендлер (він приєднався до команди трохи пізніше), Майкл Бізлі - дуже мені допомогли в «Лейкерс», - сказав баскетболіст.

Михайлюк вважає, що «Детройт» хороша команда, якій він може допомогти своїми навичками.