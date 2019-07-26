«Не хочу брати цей чек»: пуерто-ріканський боксер відмовився отримувати гонорар за бій з загиблим росіянином



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Субріель Матіас не хотів перемоги такою ціною El Nuevo Día

Матіас глибоко вражений летальним підсумком

Дізнавшись про смерть російського боксера Максима Дадашева, його пуерто-ріканський суперник Субріель Матіас був глибоко засмучений цією новиною. Нагадаємо, 19 липня Матіас переміг Дадашева технічним нокаутом в 11-му раунді. По ходу бою російський боксер пропустив 319 ударів. Після поєдинку Дадашев переніс трепанацію черепа і був введений в медикаментозну кому, але, не дивлячись на позитивні прогнози, помер.

«Його перші слова були: «Я не хочу брати цей чек», - заявив прес-секретар Матіаса Фернандо Ґастамбіде в інтерв'ю NBC Sports.

Як зазначається, гонорар пуерто-ріканця за цей поєдинок становив 75 000 доларів.

«Ніхто не хоче вмирати на шляху до своїх мети і мрії. Ми виходимо в ринг заради благополуччя своїх сімей і не знаємо, чим все це закінчиться. Лети високо, великий воїне. Я завжди буду тебе поважати», - наводить слова Матіаса NBC Sports.