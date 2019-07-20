Російський боксер перебуває в критичному стані після поєдинку в США (відео бою)



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Максимові Дадашеву стало зле невдовзі після бою The Ring

Максим Дадашев переніс операцію

Російському боксеру Максиму Дадашеву після поєдинку проти пуерторіканця Субріеля Матіаса провели трепанацію черепа.

Менеджер боксера Еґіс Клімас заявив, що стан боксера після операції, яку зробили через набряк мозку, оцінюється як критичний. Бій Дадашева з пуерторіканцем Субріелем Матіасом відбувся у Оксон-Гіллі (США).

«Макс переніс операцію. Лікар каже, що він перебуває у критичному стані. У Дадашева з'явилася пухлина мозку, тому йому відкрили праву сторону черепа. Протягом кількох днів пухлина повинна зменшитися. Будемо сподіватися, що частина черепа буде повернута на місце, лікар каже, що Макс може повернутися до нормального життя», - розповів Клімас.

Поєдинок було зупинено після 11-го раунду на прохання команди росіянина. Потім Дадашеву стало погано, його знудило і він втратив свідомість. Машина швидкої допомоги доправила його у лікарню.

28-річний Дадашев провів на професійному рингу 14 боїв, здобув 13 перемог (11 нокаутом) і зазнав однієї поразки.