Не шубами, так ікрою. Іспанський арбітр розповів, як Суркіси намагалися його купити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ітуральде Ґонсалес не міг взяти стільки ікри UEFA.com

Ітуральде Ґонсалес був вражений кількістю ікри

Колишній арбітр ФІФА Ітуральде Ґонсалес розповів про спробу його підкупити з боку київського «Динамо».

«Я працював на матчі у Києві після історії арбітром Лопесом Ньєто і норковими шубами. В нас у готелі всюди були банки з ікрою. Я дозволив взяти тільки одну. Кімната була більшою за мій будинок, банки з ікрою були навіть під подушкою. Вони були в холодильнику, ванній.

Я сказав лайнсмену: «Ти бачив скільки банок ікри? Одну можна взяти, інші, напевно нехай забирають». Це було нечесно, але вони тебе намагаються підкупити. Арбітр Мануел Веґа сказав: «Те, що я хочу отримати, вони не можуть мені дати, інше я можу купити», – розповів Ітурральде Ґонсалес в інтерв'ю радіо Cadenaser.

Варто зазначити, що Ґонсалес працював на матчі Ліги чемпіонів «Динамо» – «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) у 2002 році. До цього за спробу дати хабар арбітрові Ньєто за хабар у вигляді двох норкових шуб і 30 тисяч доларів перед матчем Ліги чемпіонів «Динамо» – «Панатінаїкос» у 1995 році київський клуб був на три роки відсторонений від єврокубків.