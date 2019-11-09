Не шубами, так ікрою. Іспанський арбітр розповів, як Суркіси намагалися його купити
Ітуральде Ґонсалес був вражений кількістю ікри
Колишній арбітр ФІФА Ітуральде Ґонсалес розповів про спробу його підкупити з боку київського «Динамо».
«Я працював на матчі у Києві після історії арбітром Лопесом Ньєто і норковими шубами. В нас у готелі всюди були банки з ікрою. Я дозволив взяти тільки одну. Кімната була більшою за мій будинок, банки з ікрою були навіть під подушкою. Вони були в холодильнику, ванній.
Я сказав лайнсмену: «Ти бачив скільки банок ікри? Одну можна взяти, інші, напевно нехай забирають». Це було нечесно, але вони тебе намагаються підкупити. Арбітр Мануел Веґа сказав: «Те, що я хочу отримати, вони не можуть мені дати, інше я можу купити», – розповів Ітурральде Ґонсалес в інтерв'ю радіо Cadenaser.
Варто зазначити, що Ґонсалес працював на матчі Ліги чемпіонів «Динамо» – «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) у 2002 році. До цього за спробу дати хабар арбітрові Ньєто за хабар у вигляді двох норкових шуб і 30 тисяч доларів перед матчем Ліги чемпіонів «Динамо» – «Панатінаїкос» у 1995 році київський клуб був на три роки відсторонений від єврокубків.