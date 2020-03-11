Не стало легендарної олімпійської чемпіонки Тетяни Пророченко



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Вічна пам'ять

У віці 67 років після важкої хвороби пішла з життя видатна українська легкоатлетка Тетяна Пророченко (Буракова)

Тетяна Василівна Пророченко (Буракова) народилася у Бердянську 15 березня 1952 року.

За свою кар’єру українка здобула чимало престижних нагород. В тому числі – дві олімпійські медалі.

У 1976 році стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у складі естафетної команди 4х400 метрів, а за чотири роки, на Іграх-1980, піднялася на найвищу сходинку олімпійського п’єдесталу.

Тетяна Пророченко (перша зліва) серед естафетної команди - переможниць Олімпіади-1980

Після завершення кар’єри працювала у збірній команді України з легкої атлетики та в НОК. Кілька років видатній спортсменці діагностували онкологічне захворювання.