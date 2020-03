У Франції пішов з життя зірковий актор Макс фон Сюдов

Останнім фільмом, де знявся Сюдов, став «Курськ» режисера Томаса Вінтерберга

У віці 90 років у своєму будинку у Франції помер актор Макс фон Сюдов. Про це повідомляє BBC з посиланням на сім'ю актора.

Макс фон Сюдов, зокрема, знімався у фільмах «Зоряні війни: Пробудження сили», «Гра престолів» та «Екзорцист».

Man oh man #RIPMaxVonSydow thank you for voicing Viggo in Ghostbusters 2 AND the game, Ming the Merciless from Flash Gordon, Father Merrin from the Exorcist, Chief Judge Fargo from Judge Dredd and so many more. Farewell Max von Sydow. pic.twitter.com/fn3rMy4zdx