У Франції пішов з життя зірковий актор Макс фон Сюдов
Останнім фільмом, де знявся Сюдов, став «Курськ» режисера Томаса Вінтерберга
У віці 90 років у своєму будинку у Франції помер актор Макс фон Сюдов. Про це повідомляє BBC з посиланням на сім'ю актора.
Макс фон Сюдов, зокрема, знімався у фільмах «Зоряні війни: Пробудження сили», «Гра престолів» та «Екзорцист».
Man oh man #RIPMaxVonSydow thank you for voicing Viggo in Ghostbusters 2 AND the game, Ming the Merciless from Flash Gordon, Father Merrin from the Exorcist, Chief Judge Fargo from Judge Dredd and so many more. Farewell Max von Sydow. pic.twitter.com/fn3rMy4zdx— Robert ‘Staredcraft’ Willing (@staredcraft) March 9, 2020
Свою кар'єру він почав у 1949 році в Швеції, коли йому було 20 років. У 1950-1960-х Макс фон Сюдов вже став відомив, коли почав зніматися у фільмах Інгмара Бергмана. Загалом він знявся в 11 його стрічках.
Останнім фільмом, де він знявся, став «Курськ» режисера Томаса Вінтерберга, який вийшов у 2018 році.