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    У Франції пішов з життя зірковий актор Макс фон Сюдов

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    <div class="ImageDescription-caption">Макс фон Сюдов під час 69-го щорічного кінофестивалю в Каннах, 14 травня 2016 року</div> <div class="ImageDescription-creator"></div> - У Франції пішов з життя зірковий актор Макс фон Сюдов
    Макс фон Сюдов під час 69-го щорічного кінофестивалю в Каннах, 14 травня 2016 року
    Фото: EPA-EFE / GUILLAUME HORCAJUELO

    Останнім фільмом, де знявся Сюдов, став «Курськ» режисера Томаса Вінтерберга

    У віці 90 років у своєму будинку у Франції помер актор Макс фон Сюдов. Про це повідомляє BBC з посиланням на сім'ю актора.

    Макс фон Сюдов, зокрема, знімався у фільмах «Зоряні війни: Пробудження сили», «Гра престолів» та «Екзорцист».

    кіно Франція смерть актор
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