Мама шахістки, яка загинула у Москві разом із бойфрендом: «Лежали, ніби заснули, на головах пакети»



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Станіслав Богданович і Олександра Вернигора померли від звеселяючого газу Фото із соцмереж

Жінка стверджує, що це не насильницька смерть

Наталія Вернигора, мати шахістки Олександри Вернигори, котру знайшли мертвою в московській квартирі разом із бойфрендом-гросмейстером із Одеси Станіславом Богдановичем, розповіла про те, що побачила, коли першою прочинила житло і застала там два мертвих тіла.

«Подивилася, що Саша і Стас не виходять на зв'язок протягом кількох годин – з 14:08 однаково, - написала жінка у себе в «Фейсбуку». - Мене це насторожило. Саша завжди відповідала. Я вилетіла літаком з Одеси через Мінськ з пересадкою. Завжди [раніше] поїздом їхала. Стас повинен був виїхати 9-го. А у мене вже був квиток на поїзд на 9-е до них. Але Саша мені завжди передзвонювала. До того ж, на телефоні стояв локатор, який показував, що вона вдома. А телефон не підіймає...

Можу розповісти, що я бачила там. Так як саме я виявила дітей. Хотіла б тільки одне пояснити. Перші результати розтину кажуть, що Саша і Стас отруїлися гель-газом. Жодних уколів немає. У них були під колінами невеликі подряпини. Їх і переплутали. Вони любили з Сашком то по деревах лазити, то ще що...

Не хочеться, щоб про дітей говорили те, чого немає. Двері були зачинені. Ключі, їх дві пари – на місці.

Вони лежали на ліжку, ніби заснули. Тіла розслаблені. Стас повернувся злегка до Саші. Світло було ввімкнене. Сашин телефон стояв на зарядці. Поруч – велике горня Станіслава з недопитим чаєм і склянки з водою...

Біля ліжка – балон (я навіть не зрозуміла, що це). Вони були одягнені в домашній одяг. На головах – пакети.

На кухні – недомитий посуд. На сушарці – білизна.

Судячи з загальної картини, можу сказати, що це точно не самогубство. На вбивство теж не схоже. Так як на тілах при поверхневому огляді не було слідів, що їх хтось тримав за руки і за ноги. Але я не експерт, і не можу визначити точно.

Через місяць буде остаточна експертиза. У Саші біологічний тато теж з Дніпра. [Як і батько Станіслава, Едуард. – прим.]. Він збирається попрохати з адвокатом, щоб наша країна провела розслідування. За підсумками, я хочу опублікувати результати експертизи, щоб честь дітей не була зганьблена.

Стосовно спецслужб. Те навряд чи ми це дізнаємося. Якщо вони це зробили, то слідів їх роботи ми і не знайдемо».

Олександру поховали 8 березня в Дніпрі, де вона народилася.

Нагадаємо, що незадовго до смерті Станіслав Богданович зіграв за Росії проти України в інтернет-матчі, навіть не приховував, що зробив це за гроші і підкріпив вище сказане гаслами на кшталт «спорт поза політикою».