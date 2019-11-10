Не стільки травма, скільки переляк. Стало відомо, як жорстоко Попов травмував Мораєша
Інформація про госпіталізацію бразильця виявилася надуманою
Телеканал «Футбол» нарешті повідомив, наскільки серйозним було пошкодження, отримане нападником «Шахтаря» Жуніором Мораєшем після зіткнення з оборонцем «Динамо» Денисом Поповим у Класичному дербі в рамках 14-го туру Прем’єр-ліги.
Під час прямої трансляції і після неї працівники телеканалу Ахметова один поперед другого повідомляли, що Мораєш госпіталізований і вибув на невизначений термін.
Ситуація виявилася набагато прозаїчнішою. У щотижневій передачі «Футбольний вікенд» на тому ж «Футболі» повідомили, що у Мораєша – забій гомілкостопа і роздягальню він покинув, навіть не накульгуючи. А про госпіталізацію вже не згадували.
Виглядає, що протаранений жорстким Поповим двічі впродовж останніх десяти днів (атака в кубковому матчі – на фото) український бразилець вилетів не стільки від болю, а від переляку.
«Шахтар» переміг «Динамо» 1:0 і збільшив перевагу до 13-ти очок.