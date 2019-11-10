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    Не стільки травма, скільки переляк. Стало відомо, як жорстоко Попов травмував Мораєша

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    Денис Попов у єдиноборствах безжальний - Не стільки травма, скільки переляк. Стало відомо, як жорстоко Попов травмував Мораєша
    Денис Попов у єдиноборствах безжальний
    Олександр Попов (Динамо від Шурика)

    Інформація про госпіталізацію бразильця виявилася надуманою

    Телеканал «Футбол» нарешті повідомив, наскільки серйозним було пошкодження, отримане нападником «Шахтаря» Жуніором Мораєшем після зіткнення з оборонцем «Динамо» Денисом Поповим у Класичному дербі в рамках 14-го туру Прем’єр-ліги.

    Під час прямої трансляції і після неї працівники телеканалу Ахметова один поперед другого повідомляли, що Мораєш госпіталізований і вибув на невизначений термін.

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    Ситуація виявилася набагато прозаїчнішою. У щотижневій передачі «Футбольний вікенд» на тому ж «Футболі» повідомили, що у Мораєша – забій гомілкостопа і роздягальню він покинув, навіть не накульгуючи. А про госпіталізацію вже не згадували.

    Виглядає, що протаранений жорстким Поповим двічі впродовж останніх десяти днів (атака в кубковому матчі – на фото) український бразилець вилетів не стільки від болю, а від переляку.

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    У Києві Попов зустрів Мораєша не менш ефектно

    «Шахтар» переміг «Динамо» 1:0 і збільшив перевагу до 13-ти очок.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Жуніор Мораєш Класичне дербі Денис Попов
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