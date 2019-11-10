«Шахтар» помстився «Динамо» в перерваному матчі за кубкову поразку (відео)



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Арбітр на кілька хвилин зупиняв матч у Харкові ФК «Шахтар»

«Гірники» збільшили відрив від киян у Прем’єр-лізі України

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:0

Гол: 1:0 – Кривцов (18)

«Шахтар»: Пятов, Тайсон, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаілі, Степаненко, Маркос, Тете (Болбат, 88), Коваленко, Мораєш (Дентиньо, 31). Тренер – Луїш Каштру.

«Динамо»: Бущан, Циганков, Шабанов, Миколенко (Буяльський, 60), Попов, Кендзьора, Караваєв, Шепелєв (Гармаш, 68), Шапаренко, Вербич, Родрігес (Бесєдін, 62). Тренер – Олексій Михайличенко.

Попередження: Коваленко (60), Дентіньо (63), Додо (65) – Попов (9), Шабанов (16), Родрігес (50), Миколенко (56)

Вилучення: Тайсон (83)

Судді: Балакін – Скрипка, Володін, Козик.

10 листопада. Харків. Стадіон «Металіст»

Поєдинок «Шахтаря» та «Динамо» традиційно пройшов у гарячій, часом пекельній боротьбі.

На відміну від недавнього кубкового поєдинку «гірники» не дозволили киянам захопити контроль за поєдинком. Натомість самі змушували суперника підлаштовуватися.

У середині першої 45-хвилинки Кривцов переграв у повітрі захисників «Динамо» та відкрив рахунок.

До перерви рахунок не змінився.

Натомість у другому таймі пристрасті поступово розпалилися.

У одному з епізодів після серії попереджень киянам Тайсон спровокував уболівальників гостей, за що нарвався на симетричну відповідь.

Бразильські легіонери «гірників» образилися на відповідь гостьових трибун, то ж арбітр зупинив на кілька хвилин матч. Тайсон, з якого все почалося, залишав поле зі сльозами.

Втім, матч поновився з вилучення бразильця. Арбітр компенсував 8 хвилин, однак киянам це не допомогло бодай зрівняти рахунок.

То ж відтепер різниця між суперниками в турнірній таблиці сягає 13-ти очок.