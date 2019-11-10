  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» помстився «Динамо» в перерваному матчі за кубкову поразку (відео)

    • Розсилка
    Арбітр на кілька хвилин зупиняв матч у Харкові - «Шахтар» помстився «Динамо» в перерваному матчі за кубкову поразку (відео)
    Арбітр на кілька хвилин зупиняв матч у Харкові
    ФК «Шахтар»

    «Гірники» збільшили відрив від киян у Прем’єр-лізі України

    «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Кривцов (18)

    «Шахтар»: Пятов, Тайсон, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаілі, Степаненко, Маркос, Тете (Болбат, 88), Коваленко, Мораєш (Дентиньо, 31). Тренер – Луїш Каштру.
    «Динамо»: Бущан, Циганков, Шабанов, Миколенко (Буяльський, 60), Попов, Кендзьора, Караваєв, Шепелєв (Гармаш, 68), Шапаренко, Вербич, Родрігес  (Бесєдін, 62). Тренер – Олексій Михайличенко.
    Попередження: Коваленко (60), Дентіньо (63), Додо (65) – Попов (9), Шабанов (16), Родрігес (50), Миколенко (56)
    Вилучення: Тайсон (83)
    Судді: Балакін – Скрипка, Володін, Козик.
    10 листопада. Харків. Стадіон «Металіст»

    Поєдинок «Шахтаря» та «Динамо» традиційно пройшов у гарячій, часом пекельній боротьбі.

    На відміну від недавнього кубкового поєдинку «гірники» не дозволили киянам захопити контроль за поєдинком. Натомість самі змушували суперника підлаштовуватися.

    У середині першої 45-хвилинки Кривцов переграв у повітрі захисників «Динамо» та відкрив рахунок.

    До перерви рахунок не змінився.

    Натомість у другому таймі пристрасті поступово розпалилися.

    У одному з епізодів після серії попереджень киянам Тайсон спровокував уболівальників гостей, за що нарвався на симетричну відповідь.

    Бразильські легіонери «гірників» образилися на відповідь гостьових трибун, то ж арбітр зупинив на кілька хвилин матч. Тайсон, з якого все почалося, залишав поле зі сльозами.

    Втім, матч поновився з вилучення бразильця. Арбітр компенсував 8 хвилин, однак киянам це не допомогло бодай зрівняти рахунок.

    То ж відтепер різниця між суперниками в турнірній таблиці сягає 13-ти очок.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ