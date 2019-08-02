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    Непереможний швед. Тайсон Ф’юрі отримав 30-го суперника в кар’єрі

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    Тайсон Ф'юрі розраховує попрактикуватися перед Діонтеєм Вайлдером - Непереможний швед. Тайсон Ф’юрі отримав 30-го суперника в кар’єрі
    Тайсон Ф'юрі розраховує попрактикуватися перед Діонтеєм Вайлдером
    World Boxing News

    Є сумніви, що цей бій може бути конкурентним

    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) проведе наступний поєдинок 14 вересня 2019 року. Його суперником стане шведський боксер Отто Валлін (20-0, 13 КО), повідомляє Boxingnews24. Протистояння відбудеться в Лас-Веґасі (штат Невада, США).

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    Спочатку передбачалося, що суперником Ф'юрі стане екс-чемпіон світу Чарльз Мартін, але той відмовився від зустрічі. Промоутери Ф'юрі підбирали для нього прохідний поєдинок, щоб в подальшому у них не виникло питань з організацією зустрічі з Діонтеєм Вайлдером у лютому 2020 року.

    Валлін ще ніколи не виступав у США. Попередню зустріч він провів у шведському Сундсвалі, перемігши співвітчизника Адріана Ґраната і завоювавши титул чемпіона Європи. Стосовно Ф'юрі, то він в минулому бою нокаутував Тома Шварца.

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