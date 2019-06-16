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    Тайсон Ф'юрі брутально нокаутував Шварца і відзначив перемогу піснею Aerosmith (відео)

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    Тайсон Ф'юрі переміг з легкістю, у традиційній хуліганській манері - Тайсон Ф'юрі брутально нокаутував Шварца і відзначив перемогу піснею Aerosmith (відео)
    Тайсон Ф'юрі переміг з легкістю, у традиційній хуліганській манері
    theguardian.com

    Британець зберіг звання лінійного чемпіона

    Супертяж із Великобританії Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) сьогодні, 16 червня вранці на рингу MGM Grand (Лас-Веґас, США) очікувано легко побив німця Тома Шварца (24-1, 16 КО).

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    Організатори невпинно нагадували про те, що Ф'юрі - «лінійний чемпіон» світу. Перед початком бою навіть пролунали гімни Німеччини, Великобританії і США. А ринг-анонсер повідомив, що Ф'юрі «проводить четвертий захист титулу лінійного чемпіона».

    Британець традиційно багато рухався, тримав опонента на джебі, міняв стійки. У 2-му раунді Ф'юрі почав працювати в кайф: фінтив, прошивав захист Шварца серіями, розбив тому обличчя.

    Німець спробував піти ва-банк, але британець спритно відзахищався корпусом, викликавши захоплення у вболівальників. А потім відправив Шварца на канвас. Німець продовжив бій, але був забитий до відмашки рефері.

    Перемогу Ф'юрі відзначев піснею Aerosmith.

    Нагадаємо, що саме Тайсон Ф'юрі в 2015 році перервав фантастичну переможну серію Володимира Кличка.

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