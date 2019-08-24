Непереможний українець корейського походження побив росіянина на американському рингу



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Арнольд Хеґай побив росіянина Тіхонова Фото з соцмереж

Арнольд Хеґай здобув 16-ту перемогу в кар’єрі

У ніч з 23 на 24-е серпня в американському Брокен-Арроу відбувся вечір боксу, одним з боїв якого став поєдинок у другій найлегшій вазі між українцем Арнольдом Хеґаєм (16-0-1, 10 КО) і росіянином Владіміром Тіхоновим (17-2, 10 КО).

Непереможний українець перебоксував Владіміра і переміг одноголосним рішенням суддів. Всі троє рефері зійшлися на думці і виставили рахунок 80:72 на користь Хеґая.

Арнольд розраховує, що найближчим часом промоутери виведуть його на титульні поєдинки.