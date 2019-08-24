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    Непереможний українець корейського походження побив росіянина на американському рингу

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    Арнольд Хеґай побив росіянина Тіхонова - Непереможний українець корейського походження побив росіянина на американському рингу
    Арнольд Хеґай побив росіянина Тіхонова
    Фото з соцмереж

    Арнольд Хеґай здобув 16-ту перемогу в кар’єрі

    У ніч з 23 на 24-е серпня в американському Брокен-Арроу відбувся вечір боксу, одним з боїв якого став поєдинок у другій найлегшій вазі між українцем Арнольдом Хеґаєм (16-0-1, 10 КО) і росіянином Владіміром Тіхоновим (17-2, 10 КО).

    Непереможний українець перебоксував Владіміра і переміг одноголосним рішенням суддів. Всі троє рефері зійшлися на думці і виставили рахунок 80:72 на користь Хеґая.

    Арнольд розраховує, що найближчим часом промоутери виведуть його на титульні поєдинки.

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