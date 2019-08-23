Дерев’янченко і Головкін провели першу дуель поглядів (відео)
Сергій Дерев'янченко, Едді Герн, Геннадій Головкін
Instagram Сергія Дерев'янченка
Українець тримався достойно
У Нью-Йорку (США) в Madison Square Garden відбулися перші презентаційні заходи, в рамках яких офіційно оголосили про намічений на 5 жовтня на цій арені бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі між Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО) із Казахстану і Сергієм Дерев'янченком (13-1, 10 КО) із України.
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Провідну роль у подіях взяв промоутер Едді Герн (Matchroom Boxing), котрий розпочав співпрацю з Головкіним.
При цьому промоутер Том Леффлер (360/GGG Promotions), з яким казахстанська суперзірка співпрацює тривалий час, як і раніше в справі. Існує думка, що Леффлер тепер буде займатися виключно бійцями промоутерської компанії Головкіна GGG Promotions.