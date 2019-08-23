  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дерев’янченко і Головкін провели першу дуель поглядів (відео)

    • Розсилка
    Сергій Дерев'янченко, Едді Герн, Геннадій Головкін - Дерев’янченко і Головкін провели першу дуель поглядів (відео)
    Сергій Дерев'янченко, Едді Герн, Геннадій Головкін
    Instagram Сергія Дерев'янченка

    Українець тримався достойно

    У Нью-Йорку (США) в Madison Square Garden відбулися перші презентаційні заходи, в рамках яких офіційно оголосили про намічений на 5 жовтня на цій арені бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі між Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО) із Казахстану і Сергієм Дерев'янченком (13-1, 10 КО) із України.

    Читайте також

    Провідну роль у подіях взяв промоутер Едді Герн (Matchroom Boxing), котрий розпочав співпрацю з Головкіним.

    При цьому промоутер Том Леффлер (360/GGG Promotions), з яким казахстанська суперзірка співпрацює тривалий час, як і раніше в справі. Існує думка, що Леффлер тепер буде займатися виключно бійцями промоутерської компанії Головкіна GGG Promotions.

     Читайте також: Видатний чемпіон повернувся в ринг після першої поразки жорстоким нокаутом (відео)
    Читайте також
    бокс Сергій Дерев'янченко IBF Геннадій Головкін Едді Герн Том Леффлер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ