Дерев’янченко і Головкін провели першу дуель поглядів (відео)



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Сергій Дерев'янченко, Едді Герн, Геннадій Головкін Instagram Сергія Дерев'янченка

Українець тримався достойно

У Нью-Йорку (США) в Madison Square Garden відбулися перші презентаційні заходи, в рамках яких офіційно оголосили про намічений на 5 жовтня на цій арені бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі між Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО) із Казахстану і Сергієм Дерев'янченком (13-1, 10 КО) із України.

Провідну роль у подіях взяв промоутер Едді Герн (Matchroom Boxing), котрий розпочав співпрацю з Головкіним.

При цьому промоутер Том Леффлер (360/GGG Promotions), з яким казахстанська суперзірка співпрацює тривалий час, як і раніше в справі. Існує думка, що Леффлер тепер буде займатися виключно бійцями промоутерської компанії Головкіна GGG Promotions.