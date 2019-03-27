  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Непереможний український боєць отримав шостого суперника на профі-рингу

    • Розсилка
    Дмитро Митрофанов має серйозні професійні амбіції - Непереможний український боєць отримав шостого суперника на профі-рингу
    Дмитро Митрофанов має серйозні професійні амбіції
    BoxRec

    Дмитро Митрофанов битиметься в адеркарті бою Беринчика

    29-річний український боксер-професіонал Дмитро Митрофанов дізнався ім'я свого наступного опонента.

    Читайте також

    Ним став 32-річний іспанець Хорхе Вальєхо на прізвисько «Акула», сповіщає прес-служба К2.

    Восьмираундовий поєдинок відбудеться 20 квітня у київському Палаці спорту в андеркарті бою Дениса Беринчика.

    Торік у грудні минулого рок Вальєхо переміг співвітчизника Майкла Мору одноголосним рішенням суддів. Митрофанов востаннє виходив на ринг у лютому, коли одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Джеффрі Розалесом з Панами.

    Додамо, що Митрофанов має на профі-рингу такі показники: 4 перемоги (2 – нокаутом) і 1 нічию. У Вальєхо – 7 перемог (3 нокаутом) та 5 поразок.

    Читайте також
    бокс Дмитро Митрофанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ