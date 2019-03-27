Непереможний український боєць отримав шостого суперника на профі-рингу



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Дмитро Митрофанов має серйозні професійні амбіції BoxRec

Дмитро Митрофанов битиметься в адеркарті бою Беринчика

29-річний український боксер-професіонал Дмитро Митрофанов дізнався ім'я свого наступного опонента.

Ним став 32-річний іспанець Хорхе Вальєхо на прізвисько «Акула», сповіщає прес-служба К2.

Восьмираундовий поєдинок відбудеться 20 квітня у київському Палаці спорту в андеркарті бою Дениса Беринчика.

Торік у грудні минулого рок Вальєхо переміг співвітчизника Майкла Мору одноголосним рішенням суддів. Митрофанов востаннє виходив на ринг у лютому, коли одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Джеффрі Розалесом з Панами.

Додамо, що Митрофанов має на профі-рингу такі показники: 4 перемоги (2 – нокаутом) і 1 нічию. У Вальєхо – 7 перемог (3 нокаутом) та 5 поразок.