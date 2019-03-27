Стало відомо, коли та з ким Беринчик проведе перший захист титулу WBO
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УНІАН
Бій відбудеться в столиці України
Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) проведе перший захист титулу.
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Його суперником буде японець Ніхіто Аракава (32-6, 18 КО), який займає 7-е місце в рейтингу WBO.
Бій відбудеться 20 квітня в київському Палаці спорту. Його транслюватиме телеканал «Інтер».
У головному поєдинку андеркарду виступить Дмитро Митрофанов.
В останньому бою в грудні 2018 го Беринчик виграв пояс, перемігши філіппінця Крістобаля технічним нокаутом.