  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, коли та з ким Беринчик проведе перший захист титулу WBO

    • Розсилка
    Стало відомо, коли та з ким Беринчик проведе перший захист титулу WBO
    УНІАН

    Бій відбудеться в столиці України

    Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) проведе перший захист титулу.

    Читайте також

    Його суперником буде японець Ніхіто Аракава (32-6, 18 КО), який займає 7-е місце в рейтингу WBO.

    Бій відбудеться 20 квітня в київському Палаці спорту. Його транслюватиме телеканал «Інтер».

    У головному поєдинку андеркарду виступить Дмитро Митрофанов.

    В останньому бою в грудні 2018 го Беринчик виграв пояс, перемігши філіппінця Крістобаля технічним нокаутом.


    https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/a8df525b9059b03579b933cd944b279e/5D46E49A/t51.2885-15/e35/53698674_392854224603295_3915899977630618662_n.jpg?_nc_ht=scontent-frx5-1.cdninstagram.com

    Читайте також
    бокс Дмитро Митрофанов Денис Беринчик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ