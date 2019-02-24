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    Українець Митрофанов впевнено розбірався з панамцем Розалесом у п'ятому бою на профі-рингу

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    Дмитро Митрофанов на професійному рингу ще не програвав - Українець Митрофанов впевнено розбірався з панамцем Розалесом у п'ятому бою на профі-рингу
    Дмитро Митрофанов на професійному рингу ще не програвав
    XSport.ua

    Дмитро поступово нарощує рекорд боїв

    Перспективний український середньоваговик Дмитро Митрофанов (4-0-1, 2 КО) здобув впевнену перемогу у Києві.

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    Митрофанов провів всі шість раундів у головному поєдинку андеркарту під час вечору боксу 23 лютого в київському АККО International і одноголосним рішенням суддів переміг панамця Джеффрі Росалеса (9-10-2, 2 КО).

    Відзначимо, що Андрій Великовський (14-2-1, 8 КО) і Арам Фаніян (14-1, 1 КО) також здобули свої перемоги рішенням суддів.

    29-річний Митрофанов серед любителів ставав бронзовим призером чемпіонату Європи-2011, вигравав Універсіаду-2013, а також двічі перемагав на чемпіонатах України. У Всесвітній серії боксу боєць захищав кольори «Українських отаманів», а також «Мехіко-Сіті Ґеррерос».

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