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    Невідомі обстріляли автомобіль лідера «Динамо» за борги на тоталізаторі

    Транспортний засіб знаходився на території підземного паркінгу, потерпілих немає
    У вівторок, 5 грудня, о 7 ранку до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє невідомих з автомату обстріляли позашляховик Porshe Panamera футболіста. З місця події чоловіки втекли автомобілем, інформує відділ комунікації поліції Києва. Після огляду автомобіля
    • Сьогодні, 13:31
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    Транспортний засіб знаходився на території підземного паркінгу, потерпілих немає

    У вівторок, 5 грудня, о 7 ранку до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє невідомих з автомату обстріляли позашляховик Porshe Panamera футболіста.

    З місця події чоловіки втекли автомобілем, інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Після огляду автомобіля правоохоронці вилучили гільзи та направили для проведення експертизи.

    «Слідчим відділом управління поліції у Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування усіх обставин події та затримання осіб», - йдеться у повідомленні.

    Водночас, як стверджує INSIDER, невідомі обстріляли автомобіль футболіста київського «Динамо» Дениса Гармаша.

    За інформацією джерела у правоохоронних органах, причиною стали борги футболіста за ігри на тоталізаторі.

    «Динамо» автомобіль
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