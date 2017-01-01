Невідомі обстріляли автомобіль лідера «Динамо» за борги на тоталізаторі
- Сьогодні, 13:31
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Транспортний засіб знаходився на території підземного паркінгу, потерпілих немає
У вівторок, 5 грудня, о 7 ранку до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє невідомих з автомату обстріляли позашляховик Porshe Panamera футболіста.
З місця події чоловіки втекли автомобілем, інформує відділ комунікації поліції Києва.
Після огляду автомобіля правоохоронці вилучили гільзи та направили для проведення експертизи.
«Слідчим відділом управління поліції у Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування усіх обставин події та затримання осіб», - йдеться у повідомленні.
Водночас, як стверджує INSIDER, невідомі обстріляли автомобіль футболіста київського «Динамо» Дениса Гармаша.
За інформацією джерела у правоохоронних органах, причиною стали борги футболіста за ігри на тоталізаторі.