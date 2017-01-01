Невідомі обстріляли автомобіль лідера «Динамо» за борги на тоталізаторі

Транспортний засіб знаходився на території підземного паркінгу, потерпілих немає

У вівторок, 5 грудня, о 7 ранку до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронник підземного паркінгу та повідомив, що двоє невідомих з автомату обстріляли позашляховик Porshe Panamera футболіста. З місця події чоловіки втекли автомобілем, інформує відділ комунікації поліції Києва. Після огляду автомобіля