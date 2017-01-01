Дружину капітана «Шахтаря» пограбували у Києві

Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки

Дружину капітана «Шахтаря» Дарійо Срни Мірелу Форич пограбували у Києві. У дружини капітана донецького клубу вкрали автомобіль. Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки. Інцидент стався у Києві, 3 грудня. МІрела Форич одразу звернулась до поліції. За фактом викрадення транспортного засобу відкрито кримінальне провадження за