Дружину капітана «Шахтаря» пограбували у Києві
- Сьогодні, 12:52
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Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки
Дружину капітана «Шахтаря» Дарійо Срни Мірелу Форич пограбували у Києві.
У дружини капітана донецького клубу вкрали автомобіль.
Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки. Інцидент стався у Києві, 3 грудня.
МІрела Форич одразу звернулась до поліції.
За фактом викрадення транспортного засобу відкрито кримінальне провадження за статтею 289 КК України.
Додамо, Форич та Срна оформили шлюб у 2010 році.
У подружжя є донька та син.
Нагадаємо, капітан «Шахтаря» Дарійо Срна відсторонений від виступів у Лізі Чемпіонів.
Футболіст підозрюється у вживанні допінгу.
На час розслідування хорват вирішив призупинити свої виступити за донецький «Шахтар».
Джерело: Обозреватель