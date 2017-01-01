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    Дружину капітана «Шахтаря» пограбували у Києві

    Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки
    Дружину капітана «Шахтаря» Дарійо Срни Мірелу Форич пограбували у Києві. У дружини капітана донецького клубу вкрали автомобіль. Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки. Інцидент стався у Києві, 3 грудня. МІрела Форич одразу звернулась до поліції. За фактом викрадення транспортного засобу відкрито кримінальне провадження за
    • Сьогодні, 12:52
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    Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки

    Дружину капітана «Шахтаря» Дарійо Срни Мірелу Форич пограбували у Києві.

    У дружини капітана донецького клубу вкрали автомобіль.

    Невідомий викрав Range Rover 35-річної жінки. Інцидент стався у Києві, 3 грудня.

    МІрела Форич одразу звернулась до поліції.

    За фактом викрадення транспортного засобу відкрито кримінальне провадження за статтею 289 КК України.

    Додамо, Форич та Срна оформили шлюб у 2010 році.

    У подружжя є донька та син.

    Нагадаємо, капітан «Шахтаря» Дарійо Срна відсторонений від виступів у Лізі Чемпіонів.

    Футболіст підозрюється у вживанні допінгу.

    На час розслідування хорват вирішив призупинити свої виступити за донецький «Шахтар».

    Джерело: Обозреватель

    «Шахтар» пограбування
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