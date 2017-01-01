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    Неймар назвав головну «темну конячку» чемпіонату світу-2018

    Бразилець здивував фанатів своєю відповіддю
    Лідер збірної Бразилії Неймар визначився зі збірною, яка може стати сенсацією майбутнього мундіалю. У той час, як серед фаворитів ЧС-2018 числяться команди Бразилії, Іспанії та Німеччини, Неймар вважає, що вистрілити можуть гравці з Ісландії. «Думаю, головною несподіванкою майбутнього чемпіонату світу стане Ісландія», - сказав він.
    • Сьогодні, 20:22
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    Неймар. Фото: Getty Images
    Неймар. Фото: Getty Images

    Бразилець здивував фанатів своєю відповіддю

    Лідер збірної Бразилії Неймар визначився зі збірною, яка може стати сенсацією майбутнього мундіалю.

    У той час, як серед фаворитів ЧС-2018 числяться команди Бразилії, Іспанії та Німеччини, Неймар вважає, що вистрілити можуть гравці з Ісландії.

    «Думаю, головною несподіванкою майбутнього чемпіонату світу стане Ісландія», - сказав він.

    «Я бачив один з їхніх поєдинків, і в ньому вони виглядали дуже добре. Мені сподобалася їхня гра. Думаю, вони повинні здивувати багатьох», - сказав Неймар в інтерв'ю The Players 'Tribune.

    В рамках групового етапу ЧС-2018 Бразилія поміряється силами зі Швейцарією, Коста-Рікою і Сербією.

    У свою чергу ісландцям належить проявити себе в дуже непростому квартеті з Аргентиною, Нігерією і Хорватією.

    Джерело: Террикон

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