Неймар назвав головну «темну конячку» чемпіонату світу-2018
- Сьогодні, 20:22
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Бразилець здивував фанатів своєю відповіддю
Лідер збірної Бразилії Неймар визначився зі збірною, яка може стати сенсацією майбутнього мундіалю.
У той час, як серед фаворитів ЧС-2018 числяться команди Бразилії, Іспанії та Німеччини, Неймар вважає, що вистрілити можуть гравці з Ісландії.
«Думаю, головною несподіванкою майбутнього чемпіонату світу стане Ісландія», - сказав він.
«Я бачив один з їхніх поєдинків, і в ньому вони виглядали дуже добре. Мені сподобалася їхня гра. Думаю, вони повинні здивувати багатьох», - сказав Неймар в інтерв'ю The Players 'Tribune.
В рамках групового етапу ЧС-2018 Бразилія поміряється силами зі Швейцарією, Коста-Рікою і Сербією.
У свою чергу ісландцям належить проявити себе в дуже непростому квартеті з Аргентиною, Нігерією і Хорватією.
Джерело: Террикон