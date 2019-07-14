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    Неймар заборгував 35 мільйонів податків у Іспанії

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    Неймар - Неймар заборгував 35 мільйонів податків у Іспанії
    Неймар
    90Min

    Справу бразильського форварда можуть передати до суду

    Іспанська податкова служба нарахувала 35 мільйонів євро заборгованості бразильському форварду Неймару.

    Податківці ретельно вивчили фінансову звітність за чотири роки проживання футболіста в Барселоні та трансфер до «ПСЖ», інформує Mundo Deportivo. Справу можуть передати до суду.

    Аналогічні проблеми Неймар також має на батьківщині. Бразильські податківці заблокували 36 його об’єктів на загальну суму в 16 мільйонів євро.

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