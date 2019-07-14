Неймар заборгував 35 мільйонів податків у Іспанії



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Справу бразильського форварда можуть передати до суду

Іспанська податкова служба нарахувала 35 мільйонів євро заборгованості бразильському форварду Неймару.

Податківці ретельно вивчили фінансову звітність за чотири роки проживання футболіста в Барселоні та трансфер до «ПСЖ», інформує Mundo Deportivo. Справу можуть передати до суду.

Аналогічні проблеми Неймар також має на батьківщині. Бразильські податківці заблокували 36 його об’єктів на загальну суму в 16 мільйонів євро.