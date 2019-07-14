Шевченко: Мальдіні зростає як менеджер



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Тренер збірної України прокоментував зміни в керівництві колишнього клубу

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував останні зміни в керівництві «Мілану», за який раніше виступав.

Українець схвально сприйняв призначення Звониміра Бобана на посаду керівника футбольного відділу та очікує позитивних результатів від роботи Паоло Мальдіні на посаді технічного директора.

«Менталітет клубу зовсім не змінився. Мальдіні та Бобан є запорукою цього. Вони обов’язково доб’ються позитивних результатів у роботі. Паоло зростає як менеджер. Вірю, що Бобан та Мальдіні повернуть «Мілану» колишні вершини», - передає слова Шевченка La Gazzetta dello Sport.

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Андрій Шевченко виступав за «Мілан» з 1999 по 2006 рік. Виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Італії, перемагав у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.