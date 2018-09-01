Неймовірний розіграш у 39 ударів на US Open (відео)
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Розсилка
Фото: Al Bello/Getty Images
Рафаель Надаль та Карен Хачанов порадували шанувальників великого тенису фантастичним протистоянням
Божевільний сетбол у 39 ударив у поєдинку третього кола Відкритого чемпіонату США між Рафаелем Надалем і Кареном Хачановим. Росіянин поступився у третьому колі Відкритого чемпіонату США першому номеру посіву, іспанцеві Рафаелю Надалю. Рахунок зустрічі: 7: 5, 5: 7, 6: 7 (7: 9), 6: 7 (3: 7).
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Джерело: btu.org.ua