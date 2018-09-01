  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Неймовірний розіграш у 39 ударів на US Open (відео)

    • Розсилка
    <span>Фото: Al Bello/Getty Images</span> - Неймовірний розіграш у 39 ударів на US Open (відео)
    Фото: Al Bello/Getty Images

    Рафаель Надаль та Карен Хачанов порадували шанувальників великого тенису фантастичним протистоянням

    Божевільний сетбол у 39 ударив у поєдинку третього кола Відкритого чемпіонату США між Рафаелем Надалем і Кареном Хачановим. Росіянин поступився у третьому колі Відкритого чемпіонату США першому номеру посіву, іспанцеві Рафаелю Надалю. Рахунок зустрічі: 7: 5, 5: 7, 6: 7 (7: 9), 6: 7 (3: 7).

    Відео з Youtube

    Джерело: btu.org.ua

    США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ