Нічию з «Астаною» тренерський штаб «Динамо» списав на індивідуальні помилки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хацкевич дає настанови

Хацкевичу не сподобалося, що гравці втратили концентрацію

У матчі Ліги Європи з «Астаною» «Динамо» підвела майстерність у завершальній стадії атак.

Так вважає головний тренер киян Олександр Хацкевич, про що розповів на прес-конференції, інформує офіційний сайт клубу.

«Початок був блискучим, забили м’яч, після чого знову з’явилася невпевненість, і хвилини з 20-ої почали дещо неправильно грати. Навіть після забитого м’яча вимагали від хлопців вище накривати суперника, але виникла невпевненість – спочатку помилка Гармаша, який віддав пас назад, потім не дограли під час стандарту», - сказав він.

«Після цього вирівняли гру, оскільки за володінням м’ячем перевага навіть була на боці суперника. Другий тайм провели агресивніше, створили і гольові моменти, і пресингували, але майстерність підвела у заключній стадії. Знову пропустили з кутового, недопрацювали, але це вже більше індивідуальні помилки», - додав наставник.

Як приклад, Хацкевич навів епізод з першим пропущеним м’ячем після подачі з кутового.

«Момент нібито закінчився, але потім пішов навіс із протилежного флангу й удар впритул. Казати, хто саме помилився, я не буду – ми це розберемо всередині команди, і футболісти будуть також відповідати за свої дії», - продовжив він.

«Це індивідуальні помилки. У гостей також помилився воротар. У нас є футболісти, які мають діяти один в один із суперником до кінця. От і все. Втрата концентрації може бути викликана втомою, але це елемент гри», - підсумував тренер.