Ніхто з бразильських новачків «Динамо» не потрапив в заявку на матч з «Маріуполем»
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Че Че. Фото: ФК Динамо
З усіх літніх трансферів на лавці запасних матч почне лише Міккель Дуелунд
Бразильські новачки «Динамо» Че-Че, Буено і Сідклей не були в заявку киян на матч з «Маріуполем».
З усіх літніх трансферів на лавці запасних матч почне лише Міккель Дуелунд.
Також поза заявкою і Владислав Супряга, який 25-го вересня оформив дубль в матчі команд U-21.
Наразі у матчі «Маріуполь» - «Динамо» перемагає київський клуб - 2:0.
Матч розпочався о 17.00.
Як відомо, найкращим гравцем 9-го туру за версією УПЛ було визнано півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.
Джерело: Tribuna.com