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    Ніхто з бразильських новачків «Динамо» не потрапив в заявку на матч з «Маріуполем»

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    Че Че. Фото: ФК Динамо - Ніхто з бразильських новачків «Динамо» не потрапив в заявку на матч з «Маріуполем»
    Че Че. Фото: ФК Динамо

    З усіх літніх трансферів на лавці запасних матч почне лише Міккель Дуелунд

    Бразильські новачки «Динамо» Че-Че, Буено і Сідклей не були в заявку киян на матч з «Маріуполем».

    З усіх літніх трансферів на лавці запасних матч почне лише Міккель Дуелунд.

    Також поза заявкою і Владислав Супряга, який 25-го вересня оформив дубль в матчі команд U-21.

    Наразі у матчі «Маріуполь» - «Динамо» перемагає київський клуб - 2:0.

    Матч розпочався о 17.00.

    Як відомо, найкращим гравцем 9-го туру за версією УПЛ було визнано півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.

    Джерело: Tribuna.com

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