Ніхто з бразильських новачків «Динамо» не потрапив в заявку на матч з «Маріуполем»



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Че Че. Фото: ФК Динамо

З усіх літніх трансферів на лавці запасних матч почне лише Міккель Дуелунд

Бразильські новачки «Динамо» Че-Че, Буено і Сідклей не були в заявку киян на матч з «Маріуполем».

З усіх літніх трансферів на лавці запасних матч почне лише Міккель Дуелунд.

Також поза заявкою і Владислав Супряга, який 25-го вересня оформив дубль в матчі команд U-21.

Наразі у матчі «Маріуполь» - «Динамо» перемагає київський клуб - 2:0.

Матч розпочався о 17.00.

Як відомо, найкращим гравцем 9-го туру за версією УПЛ було визнано півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.

Джерело: Tribuna.com