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    Німецький дует сенсаційно виграв Roland Garros у чоловічому парному розряді

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    Кевін Кравітц і Андреас Міс створили сенсацію - Німецький дует сенсаційно виграв Roland Garros у чоловічому парному розряді
    Кевін Кравітц і Андреас Міс створили сенсацію
    tennisnet.com

    Перед Grand Slam у Парижі Кравітц і Міс замикали п'ятий десяток рейтингу

    Німецька пара Кевін Кравітц/Андреас Міс виграла Відкритий чемпіонат Франції 2019 року в чоловічому парному розряді.

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    У фіналі Кравіц і Міс у двох сетах завдали поразки фаворитам, французькому дуету Жеремі Шарді/Фабріс Мартен - 6:2, 7:6 (3).

    Зустріч тривала 1 годину 25 хвилин. Кравітц і Міс подали шість ейсів, допустили одну подвійну помилку на двох і реалізували два брейк-пойнти з шести. Шарді і Мартен шість разів подали навиліт, раз помилилися на подачі і не створили жодної нагоди взяти подачу суперників.

    Раніше 27-річний Кравітц і 28-річний Міс виграли тільки один турнір - у лютому 2019 року вони були першими на змаганнях у Нью-Йорку. Кравіц починав Roland Garros 49-ю ракеткою світу в парному розряді, Міс - 50-ю.

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