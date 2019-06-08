Ешлі Барті стала першою з 1973 року австралійкою, яка перемогли на Roland Garros



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Ешлі Барті підійметься на друге місце в світовому рейтингу sportmagazine.knack.be

Юна чешка Маркета Вондроушова у фіналі була не схожою на себе

Восьма ракетка світу Ешлі Барті з Австралії вперше у кар'єрі виграла турнір із серії Grand Slam. Щойно у Парижі Ешлі стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

У фінальному поєдинку боротьби не вийшло. Барті всього за годину і 20 хвилин переграла сенсаційну учасницю вирішального матчу, 19-річну чешку Маркету Вондроушову - 6:1, 6:3.

На шляху до фіналу Ешлі Барті переграла відразу п'ятьох американок - Джессіку Пеґулу, Даніель Роуз Коллінз, Софію Кенін, Медісон Кіс і Аманду Анісімову. Винятком до Вондроушової в 1/16 стала лише німкеня Андрея Петковіч.

Барті стала першою після легендарної Марґарет Корт австралійкою, яка перемогла на Roland Garros. При цьому Марґарет тріумфувала у далекому 1973-му, 46 років тому. Взагалі ж Марґарет вигравала Відкритий чемпіонат Франції п'ять разів. Дві перемоги у на паризькому «мейджорі» здобула Леслі Тернер, одну - Івон Ґулаґонґ-Ковлі.

Після цієї перемоги Барті підіймиться на другу сходинку світового рейтингу. Вище буде лише японка Наомі Осака. Маркета Вондроушова підійметься вгору на 22 позиції і стане 16-ю.

Завтра, 9 червня, за перемогу на Roland Garros у чоловічому одиночному розряді посперечаються іспанець Рафаель Надаль і австрієць Домінік Тім.