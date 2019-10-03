Німецький журналіст Зеппельт анонсував новий фільм про допінг у спорті
Хайо Зеппельт
Твіттер
Раніше німець уже викривав випадки систематичних порушень антидопінгових правил з боку росіян
Журналіст німецького каналу ARD Хайо Зеппельт анонсував новий фільм про допінг у спорті.
Цього разу він викриватиме порушення антидопінгових правил у Марокко. Раніше Зеппельт викривав випадки систематичного використання допінгу в російському спорті.
Зеппельт розповідає, що багато європейських атлетів вирушають на підготовчі збори до Марокко, аби маніпулювати з допінгом.