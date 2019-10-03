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    Німецький журналіст Зеппельт анонсував новий фільм про допінг у спорті

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    Хайо Зеппельт&nbsp; - Німецький журналіст Зеппельт анонсував новий фільм про допінг у спорті
    Хайо Зеппельт 
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    Раніше німець уже викривав випадки систематичних порушень антидопінгових правил з боку росіян

    Журналіст німецького каналу ARD Хайо Зеппельт анонсував новий фільм про допінг у спорті.

    Цього разу він викриватиме порушення антидопінгових правил у Марокко. Раніше Зеппельт викривав випадки систематичного використання допінгу в російському спорті.

    Зеппельт розповідає, що багато європейських атлетів вирушають на підготовчі збори до Марокко, аби маніпулювати з допінгом.

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    допінг
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