Ображений тренер «Шахтаря» відмовився коментувати матч проти «Динамо»



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Луїш Каштру Фейсбук

Поєдинок 14-го туру Прем’єр-ліги «Шахтар» - «Динамо» закінчився скандалом

Ображений португальський тренер донецького «Шахтаря» Луїш Каштру відмовився коментувати матч проти «Динамо» у флеш-інтерв’ю одразу після поєдинку. Натомість він наголосив на неприпустимості проявів расизму на стадіоні.

«Хочу приєднатися до всіх у світі, хто страждає від расизму. Співчуваю своїм хлопцям, які сьогодні постраждали від цього. Це ганьба для всіх. Разом ми маємо щосекунди боротися з цими проявами», - зазначив Каштру в ефірі каналу президента «Шахтаря» Ріната Ахметова «Футбол».

У другому таймі арбітр зупинив поєдинок на кілька хвилин, за повідомленнями коментатора та диктора на стадіоні через прояви расизму на трибунах. З повтору трансляції виявилося, що жорстку реакцію вболівальників спровокував непристойний жест бразильського півзахисника «Шахтаря» Тайсона, якого арбітр після поновлення гри все ж був вимушений вилучити з поля.