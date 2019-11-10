Як Тайсон провокував уболівальників «Динамо» (фото)



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Тайсон ФК «Шахтар»

Матч «Шахтар» - «Динамо» закінчувався вилученням та перервою на кілька хвилин

Поєдинок 14-го туру футбольної Прем’єр-ліги «Шахтар» - «Динамо» закінчувався традиційним для таких двобоїв накалом пристрастей.

Після 80-ти хвилин гри арбітр Микола Балакін на три хвилини зупинив матч. Як зазначалося в трансляції телеканалу власника «Шахтаря» Ріната Ахметова «Футбол-1» за прояви расизму. Також про расизм повідомляв мовою російських окупантів диктор харківського стадіону «Металіст».

Однак після поновлення гри арбітр вилучив «постраждалого» Тайсона. Насправді бразильський півзахисник неспортивною поведінкою провокував гостьові трибуни. На 74-й хвилині камери трансляції зафіксували непристойний жест футболіста на адресу вболівальників.

Матч закінчився мінімальною перемогою «Шахтаря» - 1:0.