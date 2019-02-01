Одіозний коментатор стверджує, що незабаром у Росії гратиме українець з київського «Динамо»



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Васілій Уткін відзначається великороським шовінізмом МедиаНяня

Уткін відправляє Шапаренка в Краснодар чи Казань

Російський спортивний коментатор Васілій Уткін у своєму телеграм-каналі поділився думкою про перехід українських футболістів в РПЛ.

«Як я вже говорив, мені подобається, що з відходом скажених грошей Росія якось сама собою знову стає метрополією на постсовєцькому просторі, - починає аналітику Васілій. – Україна збідніла раніше. Інші країни при різноманітні проблем одначе орієнтовані на російський ринок. Не виключно. Але природно.

Сьогодні в Росії грають кращий оборонець, а може і гравець Грузії Кверквелія, приїхав Ракицький, через Росію проїхав Оділ Ахмедов, зараз тут Шомуродов, Селюк якогось славного казахстанця піарить...

В «Єнісей» через 3 дні після хайпового Ракицького приїхав не останній гравець української молодіжки Данченко. Щось не чути проклять. До речі, навіщо забувати практику Зінченка в «Уфі»? Це бізнес. Це кар'єри хлопців. Це хороший порядок. Краще, ніж семеро югославів по націнках. Зараз ще Шапаренко приїде. Якщо не в «Краснодар», то в «Рубін». Життя перемагає лайнополітику».