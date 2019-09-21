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    Одна із головних зірок НБА хоче виступити на Олімпіаді в Токіо

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    Клей Томпсон розраховує виступити в Токіо-2020 - Одна із головних зірок НБА хоче виступити на Олімпіаді в Токіо
    Клей Томпсон розраховує виступити в Токіо-2020
    NBA.com

    Клея Томпсона зачепила поразка земляків на чемпіонаті світу

    Оборонець «Ґолден Стейт Ворріорз» Клей Томпсон висловив жаль через невдалий виступ збірної США з баскетболу на чемпіонаті світу. Томпсон заявив, що хотів би допомогти національній команді на Олімпійських іграх у Токіо, проведення яких заплановане на 2020 рік.

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    «Було важко спостерігати за поразкою. Ці хлопці пожертвували своїм відпочинком влітку заради цього турніру. Я б хотів зіграти за збірну США на Олімпійських іграх, це було б чудово, і такий мій план. Було б круто зіграти на турнірі разом зі Стефом Каррі», - наводить слова Томпсона Clutch Points.

    Зауважимо, що після провального виступу збірної США на чемпіонаті світу про бажання виступити на Олімпіаді заявили кілька зіркових гравців Ліги, в тому числі Стеф Каррі, Дреймонд Ґрін і Дем'єн Ліллард.

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    баскетбол НБА Олімпіада-2020 Клей Томпсон Стеф Каррі Дреймонд Ґрін Дем'єн Ліллард
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