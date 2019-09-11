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    Зіркова збірна США з баскетболу вперше за 17 років залишилася без медалей чемпіонату світу

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    Еван Фурньє з 22-ма очками вніс найбільший вклад у перемогу французів - Зіркова збірна США з баскетболу вперше за 17 років залишилася без медалей чемпіонату світу
    Еван Фурньє з 22-ма очками вніс найбільший вклад у перемогу французів
    nytimes.com

    Американці програли французам

    Друга впродовж доби гучна сенсація на чемпіонаті світу з баскетболу. Слідом за сербами, які поступилися аргентинцям, сьогодні на стадії чвертьфіналу припинили виступи на першості планети інші головні фаворити – збірна США. «Зірково-смугасті» поступилися 79:89 французам.

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    Звісно, нинішня збірна США – то вже далеко не Dream Team. Головними зірками команди на цьому турнірі були Кемба Вокер і Донован Мітчелл. На цьому тлі Франція, найкращими в складі якої були Еван Фурньє (22 очки) і Руді Ґобер (21), а в основі грали інші представники НБА Нтілікіна і Батюм, виглядала, м'яко кажучи, не гірше. Принаймні за іменами.

    Таким чином, поразка від збірної Франції стала для збірної США першою за 13 років на світових першостях. До цього в останнє на них американці програвали в 2006 році, коли в півфіналі поступилися Греції. З тих пір команда США до зустрічі з французами здобула 23 перемоги поспіль.

    Крім того, американці вперше за 17 років залишилися без медалей на міжнародному турнірі. На чемпіонаті світу-2002 вони посіли шосте місце, програвши у чвертьфіналі збірній Югославії.

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    баскетбол Еван Фурньє Руді Ґобер Франк Нтілікіна Ніколя Батюм Донован Мітчелл Кемба Вокер
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