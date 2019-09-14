Одна виграна сутичка на чотирьох: українці провалилися на старті чемпіонату світу з боротьби



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Закарпатець Юрій Шкрюба здобув єдину перемогу українців на чотирьох Скрін-шот

Невеселий дебют української команди під керівництвом Сергія Андреєва

Сьогодні, 14 вересня, в казахстанській столиці Нур-Султані стартував чемпіонат світу з трьох видів боротьби, на якому крім медалей розігруватимуться олімпійські ліцензії. Першими на килими вийшли представники греко-римського стилю.

Треба сказати, що старт видався для українців провальним. Троє наших «класиків» поступилися в стартових сутичках: Віктор Петрик (вагова категорія – до 55 кг) програв 3:6 росіянину Віталію Кабалоєву, Олександр Грушин (до 63 кг) – 2:5 узбекові Ісломжонові Бахрамову, Максим Євтушенко (до 72 кг) – 1:5 корейцеві Лі Чжи-Йону.

Далі стартової стадії вийшов лише Юрій Шкрюба (до 82 кг). Він переміг 6:5 Ігоря Петришина з Ізраїлю, але програв у наступній сутичці 0:7 Рафіґу Хусейнову з Азербайджану. Так як азербайджанець вийшов у півфінал і боротиметься там ввечері з іранцем Саєдом Абвалі, у Шкрюби ще є шанси потрапити у втішний турнір за бронзу. Але для цього потрібно вдалі вати за Хусейнова.

Лідер збірної України, чемпіон світу-2015 Жан Беленюк, який бореться в категорії до 87 кг, стартує на чемпіонаті світу в неділю, 15 вересня.