Нардеп від «Слуги народу» буде лідером збірної з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу
Змагання будуть ліцензійними до Олімпіади-2020
Наставник збірної України з греко-римської боротьби Сергій Андреєв назвав склад команди на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в казахстанській столиці Нур-Султані.
Лідером команди, звісно, буде чемпіон світу-2015, чинний переможець чемпіонату Європи і Європейських ігор Жан Беленюк, який представляє вагову категорію до 87 кг. Правда, невідомо, чи не розгубив Жан Венсанович форми у зв’язку з виснажливою працею в статусі народного обранця від «Слуги народу».
Склад збірної України
До 55 кг – Віктор Петрик
До 60 кг – Ленур Теміров
До 67 кг – Артур Політаєв
До 72 кг – Максим Євтушенко
До 77 кг – Володимир Яковлєв
До 82 кг – Юрій Шкрюба
До 87 кг – Жан Беленюк
До 98 кг – Микола Крисов
До 130 кг – Микола Кучмій
На попередньому чемпіонаті світу українці виграли дві медалі – срібло Беленюка і бронзу Темірова. Правда, тоді нашу команду очолював Артур Дзиґасов, а Жан Венсанович був просто не переобтяженим додатковими клопотами державотворення борцем.