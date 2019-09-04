Нардеп від «Слуги народу» буде лідером збірної з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу



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Ці хлопці боротимуться за медалі чемпіонату світу і ліцензії на Олімпійські ігри Фейсбук Жана Беленюка

Змагання будуть ліцензійними до Олімпіади-2020

Наставник збірної України з греко-римської боротьби Сергій Андреєв назвав склад команди на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в казахстанській столиці Нур-Султані.

Лідером команди, звісно, буде чемпіон світу-2015, чинний переможець чемпіонату Європи і Європейських ігор Жан Беленюк, який представляє вагову категорію до 87 кг. Правда, невідомо, чи не розгубив Жан Венсанович форми у зв’язку з виснажливою працею в статусі народного обранця від «Слуги народу».

Склад збірної України

До 55 кг – Віктор Петрик

До 60 кг – Ленур Теміров

До 67 кг – Артур Політаєв

До 72 кг – Максим Євтушенко

До 77 кг – Володимир Яковлєв

До 82 кг – Юрій Шкрюба

До 87 кг – Жан Беленюк

До 98 кг – Микола Крисов

До 130 кг – Микола Кучмій

На попередньому чемпіонаті світу українці виграли дві медалі – срібло Беленюка і бронзу Темірова. Правда, тоді нашу команду очолював Артур Дзиґасов, а Жан Венсанович був просто не переобтяженим додатковими клопотами державотворення борцем.