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    Нардеп від «Слуги народу» буде лідером збірної з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу

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    Ці хлопці боротимуться за медалі чемпіонату світу і ліцензії на Олімпійські ігри - Нардеп від «Слуги народу» буде лідером збірної з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу
    Ці хлопці боротимуться за медалі чемпіонату світу і ліцензії на Олімпійські ігри
    Фейсбук Жана Беленюка

    Змагання будуть ліцензійними до Олімпіади-2020

    Наставник збірної України з греко-римської боротьби Сергій Андреєв назвав склад команди на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в казахстанській столиці Нур-Султані.

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    Лідером команди, звісно, буде чемпіон світу-2015, чинний переможець чемпіонату Європи і Європейських ігор Жан Беленюк, який представляє вагову категорію до 87 кг. Правда, невідомо, чи не розгубив Жан Венсанович форми у зв’язку з виснажливою працею в статусі народного обранця від «Слуги народу».

    Склад збірної України

    До 55 кг – Віктор Петрик
    До 60 кг – Ленур Теміров
    До 67 кг – Артур Політаєв
    До 72 кг – Максим Євтушенко
    До 77 кг – Володимир Яковлєв
    До 82 кг – Юрій Шкрюба
    До 87 кг – Жан Беленюк
    До 98 кг – Микола Крисов
    До 130 кг – Микола Кучмій

    На попередньому чемпіонаті світу українці виграли дві медалі – срібло Беленюка і бронзу Темірова. Правда, тоді нашу команду очолював Артур Дзиґасов, а Жан Венсанович був просто не переобтяженим додатковими клопотами державотворення борцем.

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    чемпіонат світу Жан Беленюк греко-римська боротьба Сергій Андреєв Артур Дзиґасов Артур Політаєв Микола Кучмій Ленур Теміров Володимир Яковлєв Віктор Петрик Микола Крисов Юрій Шкрюба Максим Євтушенко
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