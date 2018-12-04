  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Офіційно: НСК «Олімпійський» прийме поєдинок «Шахтар» - «Ліон»

    • Розсилка
    Офіційно: НСК «Олімпійський» прийме поєдинок «Шахтар» - «Ліон»

    Матч відбудеться все-таки у Києві, а не у Львові

    Вирішальний для «Шахтаря» матч у груповому етапі нинішньої Ліги чемпіонів відбудеться у Києві.

    Саме у столиці України «гірники» прийматимуть у шостому турі французький «Ліон».

    Про це повідомляє в офіційному «Твіттері» донецького клубу.

    «Офіційно! Матч Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон» відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський» 12 грудня», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в УЄФА заявили, що матчі під егідою організації не пройдуть у місцях, де запроваджено воєнний стан.

    Саме тому зустріч між «Шахтарем» і «Ліоном» не відбудеться у Харкові.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» воєнний стан Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ