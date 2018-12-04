Офіційно: НСК «Олімпійський» прийме поєдинок «Шахтар» - «Ліон»



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Матч відбудеться все-таки у Києві, а не у Львові

Вирішальний для «Шахтаря» матч у груповому етапі нинішньої Ліги чемпіонів відбудеться у Києві.

Саме у столиці України «гірники» прийматимуть у шостому турі французький «Ліон».

Про це повідомляє в офіційному «Твіттері» донецького клубу.

«Офіційно! Матч Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон» відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський» 12 грудня», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в УЄФА заявили, що матчі під егідою організації не пройдуть у місцях, де запроваджено воєнний стан.

Саме тому зустріч між «Шахтарем» і «Ліоном» не відбудеться у Харкові.