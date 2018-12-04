Офіційно: НСК «Олімпійський» прийме поєдинок «Шахтар» - «Ліон»
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Матч відбудеться все-таки у Києві, а не у Львові
Вирішальний для «Шахтаря» матч у груповому етапі нинішньої Ліги чемпіонів відбудеться у Києві.
Саме у столиці України «гірники» прийматимуть у шостому турі французький «Ліон».
Про це повідомляє в офіційному «Твіттері» донецького клубу.
«Офіційно! Матч Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон» відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський» 12 грудня», - йдеться у повідомленні.
Официально! Матч @ChampionsLeague «Шахтер» – «Лион» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 12 декабря.— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 4 грудня 2018 р.
Подробности – скоро на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/EiA8hvWqqz
Нагадаємо, в УЄФА заявили, що матчі під егідою організації не пройдуть у місцях, де запроваджено воєнний стан.
Саме тому зустріч між «Шахтарем» і «Ліоном» не відбудеться у Харкові.