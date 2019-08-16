Офіційно: українець Дерев’янченко зустрінеться з легендарним Головкіним за пояс IBF



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Дерев'янченко спробує з другої спроби стати чемпіоном світу Instagram Сергія Дерев'янченка

Бій відбудеться 5 жовтня

Український середньоваговик Сергій Дерев’янченко (13-1, 10 KO) на своїй сторінці в Instagram оголосив про те, що його поєдинок проти Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 КО) за титул IBF відбудеться 5 жовтня.

Місце проведення бою – «Медісон Сквер Ґарден» в Нью-Йорку (США).

Раніше повідомлялося, що українець за цей поєдинок отримає 5,5 мільйона доларів.