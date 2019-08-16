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    Офіційно: українець Дерев’янченко зустрінеться з легендарним Головкіним за пояс IBF

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    Сергій Дерев'янченко спробує з другої спроби стати чемпіоном світу - Офіційно: українець Дерев’янченко зустрінеться з легендарним Головкіним за пояс IBF
    Сергій Дерев'янченко спробує з другої спроби стати чемпіоном світу
    Instagram Сергія Дерев'янченка

    Бій відбудеться 5 жовтня

    Український середньоваговик Сергій Дерев’янченко (13-1, 10 KO) на своїй сторінці в Instagram оголосив про те, що його поєдинок проти Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 КО) за титул IBF відбудеться 5 жовтня.

    Місце проведення бою – «Медісон Сквер Ґарден» в Нью-Йорку (США).

    Раніше повідомлялося, що українець за цей поєдинок отримає 5,5 мільйона доларів.

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