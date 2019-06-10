Видатний чемпіон повернувся в ринг після першої поразки жорстоким нокаутом (відео)



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Геннадій Головкін відправив Стіва Роллса у глибокий нокаут DAZN

Геннадій Головкін здобув свою 35-ту дострокову перемогу

Казахстанський середньоваговик Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) нокаутував канадійця Стіва Роллса (19-1, 10 КО) в бою у договірній вазі (до 74,4 кг), який відбувся у Нью-Йорку (США). Поєдинок тривав чотири раунди, після чого GGG здобув свою 35-ту дострокову перемогу на профі-рингу.

У третьому раунді Роллс, який вважався відвертим аутсайдером поєдинку, зовсім втратив страх і чітко влучив у Головкін прямим справа в обличчя, після чого в кутку казахстанця порадили своєму бійцеві не затягувати з нокаутом.

Виконання побажання не змусило себе довго чекати: уже в наступній трихвилинці Головкін притиснув Роллса до канатів, витримав момент для нокаутуючого бокового удару, після якого канадієць не зміг піднятися з канваса.

Відзначимо, що це був перший бій Головкіна за дев'ять місяців після того, як він суддівським рішенням програв американцеві Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО) і втратив всі свої титули. В тому поєдинку казахстанський боксер зазнав першої поразки в кар'єрі.

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