Олег Верняєв отримав крутий сюрприз від ФК «Шахтар»(фото)



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Оцініть мотивуючий напис на холодильнику спортсмена Фото з соцмереж

Відомий українськи гімнаст похизувався довгоочікуваним сюрпризом у соцмережах

Найтитулованіший український гімнаст сьогодення, Олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпійських Ігор, чемпіон і триразовий віце-чемпіон світу, шестиразовий чемпіон Європи Олег Верняєв, сьогодні зранку вбрався у клубну футболку футбольного клуба «Шахтар».

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Таким чином давній вболівальник «гірників» подякував улюбленому клубу за крутий сюрприз:

«Добрий ранок, це коли отримуєш в подарунок, повну екіпіровку улюбленої команди!», - підписав Олег своє фото в Instagram.

Іменитий гімнаст неодноразово зізнавався в любові до «Шахтаря», адже як і клуб, Верняєв уродженець Донецька. Спортсмена часто можна побачити на іграх цієї команди.

-Я з дитинства вболіваю за «Шахтар». Взагалі, у мене є одна мрія - повернутися на «Донбас Арену» і знову подивитися гру улюбленої команди на цьому прекрасному стадіоні, - якось розповів в інтерв’ю Олег Верняєв.





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