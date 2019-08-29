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    Олег Верняєв отримав крутий сюрприз від ФК «Шахтар»(фото)

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    <span>Оцініть мотивуючий напис на холодильнику спортсмена</span> - Олег Верняєв отримав крутий сюрприз від ФК «Шахтар»(фото)
    Оцініть мотивуючий напис на холодильнику спортсмена
    Фото з соцмереж

    Відомий українськи гімнаст похизувався довгоочікуваним сюрпризом у соцмережах

    Найтитулованіший український гімнаст сьогодення, Олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпійських Ігор, чемпіон і триразовий віце-чемпіон світу, шестиразовий чемпіон Європи Олег Верняєв, сьогодні зранку вбрався у клубну футболку футбольного клуба «Шахтар».

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    Королівський подарунок для короля гімнастики

    Таким чином давній вболівальник «гірників» подякував улюбленому клубу за крутий сюрприз:

    «Добрий ранок, це коли отримуєш в подарунок, повну екіпіровку улюбленої команди!», - підписав Олег своє фото в Instagram.

    Іменитий гімнаст неодноразово зізнавався в любові до «Шахтаря», адже як і клуб, Верняєв уродженець Донецька. Спортсмена часто можна побачити на іграх цієї команди.

    -Я з дитинства вболіваю за «Шахтар». Взагалі, у мене є одна мрія - повернутися на «Донбас Арену» і знову подивитися гру улюбленої команди на цьому прекрасному стадіоні, - якось розповів в інтерв’ю Олег Верняєв.

     


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    Дончанин Олег Верняєв з дитинства топить за "Шахтар"

     

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