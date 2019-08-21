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    Видатні українські спортсмени знялися в мотиваційному ролику на підтримку української мови

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    Олександр Шовковський не приховував своєї патріотичної позиції - Видатні українські спортсмени знялися в мотиваційному ролику на підтримку української мови
    Олександр Шовковський не приховував своєї патріотичної позиції
    Фото із соцмереж

    Атлети виступили в компанії відомих співаків та акторів

    Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, видатні в недалекому минулому футболісти, а нині тренери національних збірних України Олександр Шовковський та Руслан Ротань, а також стронгмен Василь Вірастюк разом із зірками шоу-бізнесу записали мотиваційний ролик «Спілкуйся серцем – спілкуйся українською!»

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    У короткому записі відомі українці прочитали вірш Ліни Костенко «А крила має».

    Радує, що не всі спортсмени однакові. Як відомо, нещодавно тенісист Сергій Стаховський прокоментував чергове висловлювання боксера Гвоздика про братні народи так: «З Такими громадянами Україна невдовзі припинить існування».

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