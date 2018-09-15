Олександр Усик зробив гучну заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з ресурсу prosport.tsn.ua

Українець впевнений у своїй перемозі над Бельо

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) прокоментував офіційне підтвердження бою проти британця Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).



«Я готуюся до цього поєдинку вже довгий час. Дуже чекаю шоу у Великобританії. З головою поринув у тренувальний табір і наполегливо працюю. Разом з командою ми готуємося до довгого протистояння.



Белью каже, що переможе мене, і мені подобається таке ставлення. Але не можна перемогти того, хто кого не бачиш на рингу. У нього просто немає шансів. 10 листопада я, як завжди, переможу», - запевнив український боксер.

Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.

Джерело: 24boxing.com.ua