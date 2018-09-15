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    Олександр Усик зробив гучну заяву

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    Фото взяте з ресурсу prosport.tsn.ua - Олександр Усик зробив гучну заяву
    Фото взяте з ресурсу prosport.tsn.ua

    Українець впевнений у своїй перемозі над Бельо

    Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) прокоментував офіційне підтвердження бою проти британця Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

    «Я готуюся до цього поєдинку вже довгий час. Дуже чекаю шоу у Великобританії. З головою поринув у тренувальний табір і наполегливо працюю. Разом з командою ми готуємося до довгого протистояння. 

    Белью каже, що переможе мене, і мені подобається таке ставлення. Але не можна перемогти того, хто кого не бачиш на рингу. У нього просто немає шансів. 10 листопада я, як завжди, переможу», - запевнив український боксер.

    Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.

    Джерело: 24boxing.com.ua

    Александр Усик бокс Олександр Усик
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