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    Бій Усик - Беллью оголошений офіційно (фото)

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    Бій Усик - Беллью оголошений офіційно (фото)

    Вже відоме місце проведення бою і точна дата

    Бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика і британця Тоні Беллью офіційно узгоджений.

    Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

    21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

    Бій Усик - Беллью відбудеться 10 листопада у Манчестері.

    На кону будуть стояти всі пояси Усика.

    У свою чергу британець опуститься в крузервейт, щоб поборотися за чотири пояси чемпіона світу.

    бокс Олександр Усик
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