Бій Усик - Беллью оголошений офіційно (фото)
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Вже відоме місце проведення бою і точна дата
Бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика і британця Тоні Беллью офіційно узгоджений.
Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.
21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.
Бій Усик - Беллью відбудеться 10 листопада у Манчестері.
На кону будуть стояти всі пояси Усика.
У свою чергу британець опуститься в крузервейт, щоб поборотися за чотири пояси чемпіона світу.