Олександр Заваров став селекціонером київського «Динамо»



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Олександр Заваров (у центрі). Фото ФК «Динамо»

Відомий у минулому футболіст повернувся до динамівської сім’ї

У перший день серпня у клубному офісі ФК «Динамо» (Київ) було помітне пожвавлення.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Селекційну службу клубу поповнив новий співробітник.

Через майже 30 років до «Динамо» повернувся видатний футболіст команди 80-х років, переможець Кубка кубків, віце-чемпіон Європи 1988 року Олександр Заваров.

Новий працівник клубу подякував за запрошення.

«Мені дуже приємно повернутися до «Динамо» після майже 30-ти років розлуки та працювати з такими людьми як Володимир Веремєєв, Володимир Безсонов, Олексій Михайличенко, для мене це велика честь. Зі свого боку обіцяю сумлінно працювати та своєю роботою приносити користь клубу», - сказав Заваров.

Після офіційної частини Олександра Заварова було за традицією представлено уболівальникам у приміщенні фан-клубу «Динамо».

Олександру Анатолійовичу вручили динамівський шалик і побажали успіхів, а також робити вагомий вклад у перемоги та досягнення команди, шукаючи нові таланти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Динамо» вже підписало контракт з Вітором Буено на два роки.