«Динамо» вже підписало контракт з Вітором Буено на два роки – джерело



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Вітор Буено

Футболіст на правах оренди виступатиме у Києві два роки

Київське «Динамо» підписало контракт з атакувальним півзахисником «Сантоса» Вітором Буено.

Два наступні сезони 23-річний футболіст на правах оренди проведе у «Динамо».

Після цього кияни зможуть викупити його за 10 мільйонів євро, стверджує телеканал «Футбол 1».

У 2016 році Буено був визнаний головним відкриттям чемпіонату Бразилії.

Усього у «Сантосі» він провів 100 матчів, у яких забив 21 м'яч і віддав 12 гольових передач.

А у лінії нападу «динамівців» стало більше українців. Напередодні столичний клуб заявив на сезон екс-форварда кам'янської «Сталі» Артема Хоцяновського.

Виконавцю 19 років, і у минулому сезоні він взяв участь у 14-ти матчах Прем'єр-ліги, у яких відзначився одним голом.

Раніше у це міжсезоння кияни підписали ще двох новачків – лівого захисника Сідклея з «Атлетико Паранаенсе» та центрального хавбека Че Че з «Палмейраса».

Перший обійшовся «біло-синім» у 5 мільйонів євро, а другий - у 4,8 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що бразильський півзахисник Вітор Буено пройшов медогляд у «Динамо».