«Олександрія» безкоштовно повезе фанів на матч Ліги Європи
ФК «Олександрія»
У клубі організують переїзд уболівальників до Львову
«Олександрія» організовує безкоштовний виїзд уболівальників на матч групового етапу Ліги Європи проти бельгійського «Ґенка». Поєдинок відбудеться 3 жовтня у Львові.
55 уболівальників поїдуть за кошт клубу автобусом. У першу чергу місця в ньому надаватимуть власникам сезонних абонементів.
Також «Олександрія» оплатить квитки на поїзд до Львова для тих, кому не вистачить місць в автобусі. Квитки на матч уболівальники оплачують власним коштом.