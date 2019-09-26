«Олександрія» безкоштовно повезе фанів на матч Ліги Європи



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ФК «Олександрія»

У клубі організують переїзд уболівальників до Львову

«Олександрія» організовує безкоштовний виїзд уболівальників на матч групового етапу Ліги Європи проти бельгійського «Ґенка». Поєдинок відбудеться 3 жовтня у Львові.

55 уболівальників поїдуть за кошт клубу автобусом. У першу чергу місця в ньому надаватимуть власникам сезонних абонементів.

Також «Олександрія» оплатить квитки на поїзд до Львова для тих, кому не вистачить місць в автобусі. Квитки на матч уболівальники оплачують власним коштом.