«Олександрію» залишили одразу семеро футболістів
ФК «Олександрія»
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У вересні команді належить стартувати на груповому етапі Ліги Європи
Одразу семеро футболістів основного складу залишили бронзового призера чемпіонату України з футболу «Олександрію».
Мова йде про Владислава Леванідова, Андрія Цурикова, Станіслава Микицея, Артема Поляруса, Валерія Лучкевича, Владислава Кулача ті Віталія Пономаря.
Про це клуб повідомив у мережі Твіттер.
Нагадаємо, уже в другій половині вересня команді належить стартувати на груповому етапі Ліги Європи.