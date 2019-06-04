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    «Олександрію» залишили одразу семеро футболістів

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    ФК&nbsp;&laquo;Олександрія&raquo; - «Олександрію» залишили одразу семеро футболістів
    ФК «Олександрія»
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    У вересні команді належить стартувати на груповому етапі Ліги Європи

    Одразу семеро футболістів основного складу залишили бронзового призера чемпіонату України з футболу «Олександрію».

    Мова йде про Владислава Леванідова, Андрія Цурикова, Станіслава Микицея, Артема Поляруса, Валерія Лучкевича, Владислава Кулача ті Віталія Пономаря.

    Про це клуб повідомив у мережі Твіттер.

    Нагадаємо, уже в другій половині вересня команді належить стартувати на груповому етапі Ліги Європи.

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