Президент «Олександрії» оплатить вболівальникам дорогу на матчі Ліги Європи



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"Олександрыя" Depo.ua

Домашні матчі Ліги Європи команда з Кропивниччини гратиме у Львові

Президент «Олександрії» Сергій кузьменко пообіцям оплатити вболівальникам дорогу до Львова на матчі команди в Лізі Європи. Про це повідоми головний тренер команди Володимир Шаран в інтерв’ю клубній прес-службі.

«Директор «Олександрії» приїздив до Львову, розмовляв з директором «Арени Львів». Все ж вирішили грати там. Президент клубу пообіцяв оплатити вболівальникам квитки, коли вони їхатимуть автобусом чи потягом туди», - зазначив Шаран.

«Олександрія» фінішувала третьою за підсумками чемпіонату України. Команда здобула право виступати в Лізі Європи, починаючи одразу з групового етапу. Домашня арена клубу «Ніка» не відповідає вимогам УЄФА.