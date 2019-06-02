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    Президент «Олександрії» оплатить вболівальникам дорогу на матчі Ліги Європи

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    "Олександрыя" - Президент «Олександрії» оплатить вболівальникам дорогу на матчі Ліги Європи
    "Олександрыя"
    Depo.ua

    Домашні матчі Ліги Європи команда з Кропивниччини гратиме у Львові

    Президент «Олександрії» Сергій кузьменко пообіцям оплатити вболівальникам дорогу до Львова на матчі команди в Лізі Європи. Про це повідоми головний тренер команди Володимир Шаран в інтерв’ю клубній прес-службі.

    «Директор «Олександрії» приїздив до Львову, розмовляв з директором «Арени Львів». Все ж вирішили грати там. Президент клубу пообіцяв оплатити вболівальникам квитки, коли вони їхатимуть автобусом чи потягом туди», - зазначив Шаран.

    «Олександрія» фінішувала третьою за підсумками чемпіонату України. Команда здобула право виступати в Лізі Європи, починаючи одразу з групового етапу. Домашня арена клубу «Ніка» не відповідає вимогам УЄФА.  

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