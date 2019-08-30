Ольга Харлан та Олег Верняєв стали національними рекордсменами за кількістю титулів «кращий спортсмен місяця»



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Ольга та Олег не втомлюються кувати перемоги для України НОК України

Обидва чемпіона отримали почесні звання одинадцяте

В Олімпійському домі вшанували найкращих спортсменів одразу двох місяців. Титул спортивного лідера країни, за підсумками червня одержав гімнаст Олег Верняєв. Спортсмена було визнано кращим, завдяки блискучому виступу на ІІ Європейських іграх у Мінську: попри те, що титулований гімнаст все ще відновлюється після травми, йому вдалося записати до свого активу аж три нагороди – «золото» у вправах на брусах і 2 срібні медалі у багатоборстві та вправах на коні. Після успіху в Білорусі на Олега чекає ще один важливий міжнародний старт – у жовтні відбудеться ліцензійний до Олімпійських ігор-2020 чемпіонат світу в Штутгарті (Німеччина).

Титул кращої спортсменки в Україні, за підсумками липня стала Ольга Харлан, яка в угорському Будапешті вкотре підтвердила своє звання найсильнішої фехтувальниці планети. Для нашої видатної землячки титул чемпіонки світу став уже шостим.

Блискучий виступ Верняєва на брусах змусив гімн України лунати у Мінську

Своєрідний рекорд кращі спортсмені перших двох місяців літа встановили і за кількістю подібних статуеток – обох Національний Олімпійський комітет

-Дуже приємно щоразу приходити в Олімпійський дім й отримувати свою нагороду. Хочу подякувати НОК України і всім, хто нас підтримує – дійсно допомога з усіх боків. У «своєму» місяці я зрадів, коли вдалося трішки обігнати Ольгу, але недовго пісенька грала.Усім дякую, будемо старатися й готуватися до Токіо – пожартував новоспечений спортсмен червня-2019 Олег Верняєв.

-Це був важкий сезон для мене, для всієї команди. Найважче – знову підійматися, коли ти впав. Сергій Назарович якось сказав: «Ти не програв, поки в тебе є ще одна спроба». У фінальному поєдинку з Софією Великою вийшло саме так – остання спроба, вирішальний удар став переможним. Дякую всім, дякую, Сергію Назаровичу, за цю мотивацію, що ви завжди поряд, вітаєте найпершим. Дійсно, ця підтримка завжди відчувається, – сказала найкраща спортсменка липня Ольга Харлан.

Свої відзнаки найкращих тренерів місяця за підготовку чемпіонів від НОК отримали і їхні наставники – Геннадій Сартинський (тренер Олега Верняєва) та Юрій Марченко (тренер Ольги Харлан).



