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    Ольга Харлан та Олег Верняєв стали національними рекордсменами за кількістю титулів «кращий спортсмен місяця»

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    Ольга та Олег не втомлюються кувати перемоги для України - Ольга Харлан та Олег Верняєв стали національними рекордсменами за кількістю титулів «кращий спортсмен місяця»
    Ольга та Олег не втомлюються кувати перемоги для України
    НОК України

    Обидва чемпіона отримали почесні звання одинадцяте

    В Олімпійському домі вшанували найкращих спортсменів одразу двох місяців. Титул спортивного лідера країни, за підсумками червня одержав гімнаст Олег Верняєв. Спортсмена було визнано кращим,  завдяки блискучому виступу на ІІ Європейських іграх у Мінську: попри те, що титулований гімнаст все ще відновлюється після травми, йому вдалося записати до свого активу аж три нагороди – «золото» у вправах на брусах і 2 срібні медалі у багатоборстві та вправах на коні. Після успіху в Білорусі на Олега чекає ще один важливий міжнародний старт – у жовтні відбудеться ліцензійний до Олімпійських ігор-2020 чемпіонат світу в Штутгарті (Німеччина).

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    Титул кращої спортсменки в Україні, за підсумками липня стала Ольга Харлан, яка в угорському Будапешті вкотре підтвердила своє звання найсильнішої фехтувальниці планети. Для нашої видатної землячки титул чемпіонки світу став уже шостим.

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    Блискучий виступ Верняєва на брусах змусив гімн України лунати у Мінську

    Своєрідний рекорд кращі спортсмені перших двох місяців літа встановили і за кількістю подібних статуеток – обох Національний Олімпійський комітет

    -Дуже приємно щоразу приходити в Олімпійський дім й отримувати свою нагороду. Хочу подякувати НОК України і всім, хто нас підтримує – дійсно допомога з усіх боків. У «своєму» місяці я зрадів, коли вдалося трішки обігнати Ольгу, але недовго пісенька грала.Усім дякую, будемо старатися й готуватися до Токіо – пожартував новоспечений спортсмен червня-2019 Олег Верняєв.

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    -Це був важкий сезон для мене, для всієї команди. Найважче – знову підійматися, коли ти впав. Сергій Назарович якось сказав: «Ти не програв, поки в тебе є ще одна спроба». У фінальному поєдинку з Софією Великою вийшло саме так – остання спроба, вирішальний удар став переможним. Дякую всім, дякую, Сергію Назаровичу, за цю мотивацію, що ви завжди поряд, вітаєте найпершим. Дійсно, ця підтримка завжди відчувається, – сказала найкраща спортсменка липня Ольга Харлан.

    Свої відзнаки найкращих тренерів місяця за підготовку чемпіонів від НОК отримали і їхні наставники – Геннадій Сартинський (тренер Олега Верняєва) та Юрій Марченко (тренер Ольги Харлан).


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    Ти не програв, поки в тебе є ще одна спроба, - каже Ольга Харлан

     

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