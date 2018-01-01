Олімпіада-2018. Коментарі українських біатлоністів після виступу в індивідуальній гонці

Як відомо, найкращий результат серед українців показав дебютант Ігор Артем Тищенко

Після індивідуальної гонки серед жінок в олімпійському Пхьончхані медалі у цій гонці розіграли чоловіки.

Найкращий результат серед українців показав дебютант Ігор Артем Тищенко – 29 місце, Володимир Семаков посів 31-у сходинку, Артем Прима фінішував 46-м, Сергій Семенов – 53-й.

Після фінішу Володимир Семаков відзначив, що на сьогоднішню гонку виходив в гарному настрої і з бажанням боротися до кінця, інформує прес-служба НОК України.

«Настрій був бойовим. Я дуже хотів показати гідний результат. Налаштовувався на рівну та швидку гонку. Це вдалося, але ноги підвели – було важко витримати такі великі підйоми», - сказав він.

«Щоб претендувати на високі місця, треба швидше бігти та влучно стріляти. Самопочуття сьогодні було краще, ніж у попередніх гонках, але все-таки фізичний стан далекий від ідеального. Це була остання індивідуальна гонка для мене в Пхьончхані-2018, попереду – естафета. Сподіваюся, в командному виступі результат буде кращим», - додав біатлоніст.

Артем Прима висловив щирі слова подяки українським вболівальникам.

«Ми завжди налаштовуємося виступати якомога краще, але не завжди це виходить. Вірю, що вже у найближчому майбутньому у нас все вийде. Вдячний всій Україні – всім вболівальникам за підтримку. Вона дуже важлива для нас!», - наголосив Артем.